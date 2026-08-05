لماذا اصبحت مغادرة إنستغرام أصعب من أي وقت مضى؟

خبرني - خلال السنوات الأخيرة تحول إنستغرام إلى نظام تقني متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة للحفاظ على تفاعل المستخدمين لأطول فترة ممكنة، بعدما كان مجرد منصة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

ومع تصاعد النقاش العالمي حول تأثير منصات التواصل الاجتماعي في الصحة الرقمية، يبرز السؤال: كيف استطاعت خوارزميات إنستغرام أن تجعل مغادرة التطبيق أكثر صعوبة من أي وقت مضى؟

خوارزميات التوصية.. محرك التجربة بالكامل

تعتمد شركة ميتا، المالكة لإنستغرام، على مجموعة من خوارزميات التعلم الآلي لتخصيص تجربة كل مستخدم بصورة تختلف عن غيره. ووفقا لتوضيحات الشركة حول أنظمة التوصية، فإن الخوارزميات تحلل آلاف الإشارات، مثل الحسابات التي يتابعها المستخدم، والمنشورات التي يتفاعل معها، ومدة مشاهدة كل منشور أو مقطع فيديو، وسرعة التمرير، وحتى الوقت الذي يقضيه عند محتوى معين.