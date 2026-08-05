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تعرف على الهاتف القادم من vivo

  • 05 أغسطس 2026
  • 08:36
تعرف على الهاتف القادم من vivo

خبرني - تستعد vivo لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّزته بمواصفات ممتازة، وستطرحه بسعر مقبول لينافس أحدث هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.
حصل هاتف vivo S2 على هيكل مصنوع من البلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 450 بيكسل/الإنش تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 7360 Turbo، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

دعمته vivo أيضا بمنفذي Nano-SIM لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 7050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط

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