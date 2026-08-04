نتنياهو: لا انسحاب من غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل.

وقال في لقاء مصور، اليوم الثلاثاء، إنه متمسك بموقفه بشأن ما وصفها بـ"المصالح الأمنية لإسرائيل"، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من مواقعها الحالية قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.

كما أضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تزال تدرس المقترح.

وقال إن الجانب الأميركي أرسل مسودة بهذا الشأن، وإن حكومته لم توافق عليها وأعادت ملاحظاتها إلى واشنطن.

حماس تطلب توضيحاً

أتى ذلك، فيما طلبت حماس الثلاثاء توضيحات من "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معربة عن "عدم الارتياح" لتصريحات بشأن نزع سلاحها المرتقب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة.

وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن الحركة وفصائل أخرى "تبدي عدم ارتياح من بيان أصدره الممثل الأعلى لشؤون غزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف بعد لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

كما أضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته أن البيان ركّز "فقط على ملف السلاح"، ولم يتطرّق إلى التزامات الجيش والبنود الأخرى التي تم الاتفاق عليها، سواء الجوانب الإنسانية أو وقف كافة أشكال الهجمات في قطاع غزة.

كذلك، قال مسؤول آخر في الحركة الفلسطينية إن حماس تنتظر "ردا واضحا ورسميا" من ملادينوف بشأن ما تم الاتفاق عليه وموقفه "من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة وسياسة المماطلة الإسرائيلية المتواصلة إزاء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وأكد أن حماس "متمسكة بالاتفاق الذي يشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بحصر وجمع وتخزين السلاح"، لكنه شدد على أن "على إسرائيل أن تلتزم بتطبيق الاتفاق وعدم المماطلة والتعطيل وهو ما يتطلب ضغطا من الوسطاء ومجلس السلام".