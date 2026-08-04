الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

خبرني - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر "كاك 40 الفرنسي" بنسبة 0.61 بالمئة، ليغلق عند 8666.63 نقطة.

كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.77 بالمئة، ليغلق عند 26202.35 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا بعد الرقم القياسي الذي حققه في الجلسة السابقة.

وسجل مؤشر "إم آي بي" الإيطالي أكبر المكاسب بنسبة 1.26 بالمئة، ليغلق عند 53540.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة مدريد بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند 20023.60 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.20 بالمئة.