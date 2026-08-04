محكمة مصرية تحيل أوراق سارة خليفة و12 آخرين إلى المفتي في قضية (المخدرات الكبرى)

خبرني - قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمة سارة خليفة و12 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي بإعدامهم بعد إدانتهم في قضية تتعلق بصناعة المواد المخدرة، وبيعها داخل مصر وخارجها.

ووفق وسائل إعلام مصرية، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم في القضية التي عرفت إعلامياً باسم "قضية المخدرات الكبرى"، والمتهم فيها منتجة مصرية تدعى سارة خليفة، و12 متهماً آخرين أحدهم عراقي الجنسية.

وأفادت صحيفة "الشروق" المصرية بأن التشكيل العصابي يتزعمه متهماً عراقياً، وآخر مصري، هاربين، بالإضافة إلى مالك مكتب استيراد في بولاق، والمنتجة ومقدمة البرامج سارة خليفة.

وذكرت الصحيفة أن المتهمة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم متهمون آخرون بإدخال تلك المواد إلى البلاد.

وأشارت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت 28 متهماً إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.