تقرير: إسرائيل تزعم اعتقال العشرات من عناصر حماس بعد محاولة اختراق الميليشيات التابعة لها

خبرني - أفادت القناة السابعة بأن الجيش الاسرائيلي اعتقل خلال الفترة الماضية عشرات الأشخاص الذين يُشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس، بدعوى محاولتهم التسلل إلى مجموعات مسلحة محلية في قطاع غزة تتعاون مع إسرائيل.

وبحسب تقرير نشرته قناة i24NEWS، فإن حماس حاولت إدخال عناصر تابعة لها، من بينهم نساء، إلى داخل هذه المجموعات بهدف جمع معلومات وتنفيذ عمليات تستهدف قيادات الميليشيات، وعلى رأسها ميليشيا أبو شباب التي تنشط في بعض مناطق قطاع غزة.

وذكرت التقارير أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تولى التحقيق مع المعتقلين، وأن ملفاتهم ما زالت قيد الفحص بانتظار اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات القانونية والمحاكمات المحتملة.