*
الثلاثاء: 04 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تقرير: إسرائيل تزعم اعتقال العشرات من عناصر حماس بعد محاولة اختراق الميليشيات التابعة لها

  • 04 أغسطس 2026
  • 21:14
تقرير إسرائيل تزعم اعتقال العشرات من عناصر حماس بعد محاولة اختراق الميليشيات التابعة لها

خبرني - أفادت القناة السابعة بأن الجيش الاسرائيلي اعتقل خلال الفترة الماضية عشرات الأشخاص الذين يُشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس، بدعوى محاولتهم التسلل إلى مجموعات مسلحة محلية في قطاع غزة تتعاون مع إسرائيل.

وبحسب تقرير نشرته قناة i24NEWS، فإن حماس حاولت إدخال عناصر تابعة لها، من بينهم نساء، إلى داخل هذه المجموعات بهدف جمع معلومات وتنفيذ عمليات تستهدف قيادات الميليشيات، وعلى رأسها ميليشيا أبو شباب التي تنشط في بعض مناطق قطاع غزة.

وذكرت التقارير أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تولى التحقيق مع المعتقلين، وأن ملفاتهم ما زالت قيد الفحص بانتظار اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات القانونية والمحاكمات المحتملة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حماس تهدد بالانسحاب من تفاهمات غزة وسط خلافات حول استمرار الغارات الإسرائيلية
حماس تهدد بالانسحاب من تفاهمات غزة وسط خلافات حول استمرار الغارات الإسرائيلية
  • 2026-08-04 20:36
اسرائيل تعلق الاغتيالات وعمليات القصف في غزة
اسرائيل تعلق الاغتيالات وعمليات القصف في غزة
  • 2026-08-04 20:04
شقيقة الرئيس الأيرلندي تدعو إلى مقاطعة مباريات إسرائيل وسط تصاعد الاحتجاجات في أيرلندا
شقيقة الرئيس الأيرلندي تدعو إلى مقاطعة مباريات إسرائيل وسط تصاعد الاحتجاجات ف...
  • 2026-08-04 19:00
إذاعة جيش الاحتلال: اغتيالات غزة تتطلب موافقة رئيس الأركان
إذاعة جيش الاحتلال: اغتيالات غزة تتطلب موافقة رئيس الأركان
  • 2026-08-04 18:25
نادي الأسير الفلسطيني: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي
نادي الأسير الفلسطيني: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي
  • 2026-08-04 16:38
إسرائيل اعتقلت 630 شخصا في الضفة والقدس في يوليو
إسرائيل اعتقلت 630 شخصا في الضفة والقدس في يوليو
  • 2026-08-04 15:01