آيفون 20.. تسريبات تكشف عن أكبر تغيير في تاريخ هواتف أبل

خبرني - كشفت تسريبات حديثة أن آيفون 20 قد يحمل أكبر قفزة تصميمية في تاريخ هواتف أبل، مع شاشة بلا حواف وتقنيات متطورة تواكب الذكرى العشرين لإطلاق الآيفون.



وقالت التسريبات إن شركة أبل تعمل على تطوير تصميم ثوري لهاتف آيفون 20، الذي يتوقع طرحه احتفالا بالذكرى العشرين لإطلاق أول هاتف آيفون، مع شاشات أكبر وتقنيات متقدمة قد تمثل أكبر قفزة في تاريخ هواتف الشركة.

ووفقا للمسرب الصيني المعروف Digital Chat Station، فإن أبل تختبر حاليا نموذجين أوليين لشاشات جديدة، الأولى بقياس يقارب 6.4 بوصة، ويرجح أن تكون مخصصة لهاتف iPhone 20 Pro، بينما يبلغ قياس الثانية نحو 7 بوصات، ويعتقد أنها مخصصة للإصدار الأكبر iPhone 20 Pro Max.

وأشار المسرب، عبر منشور على منصة Weibo، إلى أن تشكيلة هواتف الذكرى العشرين ستأتي بأحجام شاشات أكبر مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع الحالية، إلى جانب تصميم جديد كليا يعتمد شاشة تمتد من الحافة إلى الحافة مع انحناءات من الجهات الأربع، بما يمنح الهاتف مظهرا يكاد يخلو من الحواف.

وتتوافق هذه المعلومات مع تقارير سابقة تحدثت عن اعتماد أبل واجهات زجاجية منحنية من جميع الجوانب، لتوفير تجربة بصرية أكثر انسيابية وإحساسا بغياب الإطار المحيط بالشاشة.

ووفقا لموقع MacRumors، تمثل شاشة 6.4 بوصة زيادة طفيفة مقارنة بشاشة 6.3 بوصة في هاتف iPhone 17 Pro الحالي، وكذلك الهاتف المرتقب iPhone 18 Pro، الذي لا يتوقع أن يشهد تغييرا في حجم الشاشة هذا العام.

وكانت آخر مرة رفعت فيها أبل أحجام شاشات هواتفها من فئة Pro مع إطلاق سلسلة iPhone 16 Pro عام 2024، عندما ارتفع حجم شاشة iPhone 16 Pro من 6.1 إلى 6.3 بوصة، بينما زادت شاشة iPhone 16 Pro Max من 6.7 إلى 6.9 بوصة.

وتأتي هذه التسريبات بعد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الشهر الماضي، أكد أن أبل كثفت أعمال تطوير نسختين من هاتف الذكرى العشرين استعدادا لإطلاقهما في عام 2027.

ولا تقتصر التغييرات المرتقبة على التصميم الخارجي، إذ تشير المعلومات إلى أن هواتف iPhone 20 ستضم تقنية Face ID مدمجة أسفل الشاشة، ومستشعر صور جديدا من تطوير أبل، وأزرارا تعمل بالاستجابة اللمسية Haptic Buttons، بالإضافة إلى شريحة A21، وذاكرة ذات نطاق ترددي أعلى، وبطارية تعتمد على تقنية السيليكون النقي.

من جانبه، أشار موقع GSMArena إلى أن هواتف iPhone 20 ستظهر لأول مرة في خريف عام 2027 بتصميم مختلف جذريا، يعتمد واجهات زجاجية منحنية من الأمام والخلف، إلى جانب أزرار تعمل بتقنية Solid-State بدلا من الأزرار التقليدية.



كما كشف المسرب Fixed Focus Digital عن تفاصيل إضافية تتعلق بالتصميم الداخلي، مؤكدا أن سلسلة iPhone 20 ستستخدم هيكلا مشابها لذلك الموجود في iPhone Air، مع تصميم فائق النحافة ونظام تبريد أكثر تطورا.

ووفقا للتسريب، سيأتي الهاتف بغرفة تبريد بتقنية غرفة البخار (Vapor Chamber) أكبر بنحو بوصة واحدة مقارنة بالمستخدمة في هواتف iPhone 17 Pro، ما يمنحه أداء حراريا أفضل خلال تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة.

وتشير أحدث الشائعات أيضا إلى أن هاتف iPhone 20 Pro Max سيأتي بشاشة قياس 6.96 بوصة، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم تقنية Face ID أسفل الشاشة، إلى جانب ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، في خطوة قد تجعل الهاتف أحد أكبر التحديثات التي قدمتها أبل منذ إطلاق أول آيفون.