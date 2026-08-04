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اسرائيل تعلق الاغتيالات وعمليات القصف في غزة

  • 04 أغسطس 2026
  • 20:04
اسرائيل تعلق الاغتيالات وعمليات القصف في غزة

خبرني - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر عسكري، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.

وبحسب المصدر، جاء القرار عقب إعلان «مجلس السلام» ضرورة وقف عمليات الاغتيال والضربات الإسرائيلية في القطاع، في إطار المساعي لدفع ترتيبات التهدئة وتنفيذ اتفاق يتعلق بنزع السلاح.

وتأتي هذه التطورات بعد مطالبة مبعوث «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، بالتوازي مع نقاشات بشأن خطة مرحلية لنزع سلاح الفصائل وانسحاب الاحتلال تدريجيًا، وسط استمرار الخلافات حول آلية التنفيذ وتوقيته.

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