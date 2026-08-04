لا تتناولها.. سحب «زبدة الفستق الحلبي» من الأسواق الأمريكية بعد العثور على السالمونيلا

خبرني - أعلنت السلطات الأمريكية سحب دفعة من زبدة الفستق التابعة لعلامة BetterGoods، التي تُباع حصريًا في متاجر وول مارت.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن شركة بوتيتشيلي للأغذية بادرت إلى سحب دفعة واحدة من المنتج، بعدما أظهرت تحاليل أجرتها إدارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا وجود بكتيريا السالمونيلا في ثلاث عبوات من زبدة الفستق، وذلك ضمن برنامج الفحوصات الدورية للمنتجات الغذائية.

وأشارت الإدارة إلى أن السحب يقتصر على عبوات زجاجية بوزن 190 غرامًا (6.7 أونصة) تحمل رمز UPC 194346207961، ورقم التشغيلة LB028ACP04، وتاريخ صلاحية 28 يناير/كانون الثاني 2027، مؤكدة أن بقية منتجات العلامة التجارية غير مشمولة بالإجراء.

وشملت عملية التوزيع 19 ولاية أمريكية، من بينها فلوريدا، وأريزونا، وكولورادو، وجورجيا، وأوريغون، وواشنطن، وتينيسي، وألاسكا، وألاباما، ونيو مكسيكو، إلى جانب ولايات أخرى، فيما لم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو حالات مرضية مرتبطة بالمنتج.

وبيّنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الإصابة ببكتيريا السالمونيلا قد تؤدي إلى مضاعفات صحية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة، وتشمل الأعراض آلام البطن، والإسهال الذي قد يكون مصحوبًا بالدم، والحمى، والغثيان، والقيء.

من جانبها، أكدت شركة وول مارت أن سلامة المستهلكين تأتي في مقدمة أولوياتها، موضحة أنها أوقفت بيع المنتج فور تلقيها إشعار السحب، وأزالته من المتاجر ومنصات البيع الإلكترونية، بالتنسيق مع الشركة الموردة.

ودعت الجهات المختصة جميع من اشتروا المنتج المشمول بالسحب إلى الامتناع عن استهلاكه، وإعادته إلى أي فرع من متاجر وول مارت لاسترداد قيمته كاملة، مع إمكانية التواصل مع شركة بوتيتشيلي للأغذية للاستفسار بشأن عملية السحب خلال ساعات العمل الرسمية.