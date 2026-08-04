كيف تحافظ على خصوصية محادثاتك مع أدوات الذكاء الاصطناعي؟

خبرني - يمكن للمستخدمين تعزيز خصوصية محادثاتهم مع "ChatGPT" و"Gemini" و"Copilot" و"Claude"، عبر ضبط الإعدادات، واستخدام الدردشة المؤقتة، وتجنب مشاركة البيانات الحساسة.

وأصبحت روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي جزءًا من الحياة اليومية، إلا أن كثيرًا من المستخدمين لا يدركون أن محادثاتهم قد تُخزن أو تُستخدم بطرق مختلفة لتحسين الخدمات؛ ما يبرز أهمية مراجعة إعدادات الخصوصية ومعرفة البيانات التي تتم مشاركتها مع هذه الأدوات.



تدريب النماذج

توفر معظم شركات الذكاء الاصطناعي خيارات تمنع استخدام محادثاتك لتحسين النماذج المستقبلية.

وفي ChatGPT يمكن تعطيل خيار "تحسين النموذج للجميع" من إعدادات التحكم بالبيانات، حيث تبقى المحادثات في السجل لكنها لا تُستخدم لتدريب النماذج.

أما في خدمات أخرى مثل Claude وGemini، فتوجد إعدادات مشابهة للتحكم في استخدام البيانات، لكنها تختلف حسب المنصة وطريقة إدارة الحساب.

المحادثات المؤقتة

عند التعامل مع معلومات شخصية أو حساسة، مثل البيانات الطبية أو المالية أو مشاكل العمل، يُنصح باستخدام وضع المحادثة المؤقتة.

وهذه المحادثات لا تُضاف إلى سجل المحادثات ولا تُستخدم لتخصيص التجربة بالطريقة المعتادة.

لا تشارك المعلومات

حتى مع إعدادات الخصوصية، من الأفضل عدم إدخال معلومات شديدة الحساسية مثل كلمات المرور ومعلومات تسجيل الدخول وأرقام الحسابات البنكية وبيانات الهوية الشخصية وملفات العمل السرية.

كذلك من المهم عدم مشاركة تفاصيل طبية يمكن ربطها بشخص محدد.

فالذكاء الاصطناعي ليس مكانًا مناسبًا لتخزين هذه المعلومات.

راجع إعدادات الذاكرة

بعض الخدمات أصبحت تتذكر معلومات من المحادثات السابقة لتقديم إجابات أكثر تخصيصًا.

لذلك يجب مراجعة خيارات الذاكرة وتعطيلها إذا كنت لا تريد أن يحتفظ المساعد بمعلومات عنك.

مشاركة المحادثات

قد تتحول بعض المحادثات إلى روابط مشاركة عامة إذا استخدم المستخدم ميزة المشاركة دون الانتباه إلى إعداداتها.

وقد أثارت حالات ظهور محادثات Claude في نتائج البحث مخاوف حول مخاطر مشاركة الروابط العامة للمحادثات.

في الخلاصة

أفضل طريقة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بأمان هي الجمع بين ضبط إعدادات الخصوصية، استخدام المحادثات المؤقتة عند الحاجة، وعدم إدخال معلومات لا ترغب في وصول أي طرف آخر إليها.

فالذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكن التعامل معه يجب أن يكون بالحذر نفسه المستخدم عند مشاركة أي بيانات عبر الإنترنت.