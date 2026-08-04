حملة تفتيشية في الجيزة تضبط مخالفات صحية وتحيل منشآت للجهات المختصة

خبرني - نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في متصرفية لواء الجيزة، بالتعاون مع القسم الصحي في بلدية الجيزة، حملة تفتيشية مكثفة اليوم الثلاثاء، شملت مختلف المنشآت والمحال الغذائية والمطاعم في المنطقة، بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية وضمان تقديم غذاء آمن للمواطنين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت اللجنة في بيان، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة والرقابة الدوريّة لمتابعة مدى التزام القطاعات التجارية والخدمية بالتعليمات والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وتوجيه مذكرات جلب للمدعي العام بحق عدد من أصحابها.



وبينت اللجنة أنها وجّهت إنذارات رسمية لعدد من المحال والمطاعم لعدم التزامها ببعض بنود السلامة العامة، والتي شملت: تدني مستوى النظافة العامة، وعدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية، وعدم جاهزية ونظافة المعدات والأدوات المستخدمة في إعداد الطعام، وسوء التخزين ووسائل التبريد والثلاجات، بالإضافة إلى عدم توفر شهادات صحية سارية المفعول لبعض العمال.

وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس صحة المواطنين وسلامتهم، مؤكدة استمرار جولاتها التفتيشية الفجائية والدورية في مختلف أرجاء اللواء للوصول إلى أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.