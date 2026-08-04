العراق: نحو ألف صهريج نفط عالق في العقبة

خبرني - كشفت وسائل إعلام عراقية عن وجود نحو ألف شاحنة عراقية عالقة في منطقة العقبة الأردنية، بسبب امتلاء الخزانات، مشيرة إلى أن نحو 1800 سائق صهريج ينتظرون منذ 18 يوماً تفريغ حمولاتهم من النفط الخام.

في المقابل، أكد مسؤول في محافظة الأنبار، عماد الريشاوي، أن الحركة التجارية عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن ومنفذ الوليد مع سورية تشهد تصاعداً ملحوظاً، مدفوعة بالاستقرار الأمني الذي أسهم في انسيابية حركة التبادل التجاري بين العراق والدول المجاورة.

وقال الريشاوي، إن نحو ألف صهريج يغادر يومياً عبر المنفذين، يقابله دخول عدد مماثل من الصهاريج الفارغة، ما يعكس تنامي حركة النقل التجاري.

وأضاف أن المنفذين ما زالا بحاجة إلى تأهيل وتطوير البنى التحتية بما يتناسب مع حجم الحركة التجارية الحالية، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة من قبل محافظ الأنبار.