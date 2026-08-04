الخبز الأسمر أم الأبيض.. أيهما أفضل للحفاظ على استقرار سكر الدم؟

خبرني - يؤثر نوع الخبز الذي نتناوله في سرعة ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم بعد الوجبات، إذ يحتوي كلا النوعين على الكربوهيدرات التي تتحوّل إلى سكر، لكن الاختلاف يكمن في طريقة امتصاص الجسم لها.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث، يُعد الخبز الأسمر خيارًا أفضل للتحكم في مستويات سكر الدم، بفضل احتوائه على نسبة أعلى من الألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تُبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر؛ ما يساعد على تجنب الارتفاعات المفاجئة في مستوى الجلوكوز.

في المقابل، يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق المكرر الذي يفقد جزءًا كبيرًا من الألياف والعناصر الغذائية الموجودة في حبة القمح؛ ما يجعله أسرع هضمًا وامتصاصًا، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسرع في سكر الدم بعد تناوله.

وتشير دراسات إلى أن الاعتماد على الحبوب الكاملة، ومنها خبز القمح الكامل، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما أظهرت أبحاث أجريت على مرضى السكري أن تناول خبز القمح الكامل قد يسهم في تحسين بعض المؤشرات الصحية، مثل: خفض مستوى السكر التراكمي (HbA1c) وتحسين وزن الجسم ومستويات الدهون في الدم.

ولا تقتصر فوائد الخبز الأسمر على الألياف فقط، فهو يحتوي أيضًا على كميات أكبر من بعض الفيتامينات والمعادن والبروتين مقارنة بالخبز الأبيض، كما يمنح شعورًا أطول بالشبع، ما قد يساعد على التحكم بالوزن.

ورغم أن بعض أنواع الخبز الأبيض تكون مدعمة بالحديد وفيتامينات "ب" لتعويض جزء من العناصر التي تفقد أثناء التصنيع، فإن الألياف الغذائية التي تُزال خلال عملية التكرير لا تتم استعادتها بالكامل.

وينصح خبراء التغذية باختيار الحبوب الكاملة ضمن نظام غذائي متوازن، مع تناول الخبز إلى جانب مصادر البروتين أو الدهون الصحية، مثل: البيض أو المكسرات أو زيت الزيتون، للمساعدة على إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على استقراره.

وبشكل عام، يبقى الخبز الأسمر الخيار الأفضل لمن يرغب في دعم صحة سكر الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.