المصري يعلن اتفاقا أوليا لانهاء قضية أراضي الغور

خبرني - أعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق أولي مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور.

وقال المصري، خلال جلسة مجلس النواب، إن الحكومة تبحث حالياً المسار الذي سيتم اعتماده، سواء من خلال تخصيص أراضٍ من سلطة وادي الأردن، أو من الأراضي الواقعة ضمن امتياز شركة البوتاس بديلاً للمتضررين، أو تعويضهم مالياً إذا لم يرغبوا بالأراضي المعروضة.

وأكد الوزير أن هذا الملف "سينتهي"، مشيراً إلى أن الحكومة تبنته، ولذلك قررت تأجيل بعض الإجراءات المتعلقة به إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.