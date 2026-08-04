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الاردن .. شاب يتعلق بمركبة بعد تعرضه لعملية نصب - فيديو

  • 04 أغسطس 2026
  • 14:31
الاردن شاب يتعلق بمركبة بعد تعرضه لعملية نصب فيديو
الصورة تعبيرية

خبرني  - أصيب شاب في مدينة اربد ، خلال محاولته ايقاف مركبة قام سائقها بالاحتيال عليه.

وفي التفاصيل كما رواها الشاب ، توقفت المركبة ، وطلب السائق صرف مبلغ 50 دينارا ، وبعد ان اخذ منه المبلغ غادر المكان بسرعة وبشكل مفاجئ دون اتمام العملية ، ودون إعطاء الشاب المبلغ الذي أراد صرفه.

وبرد فعل سريع ، حاول الشاب التعلق بالمركبة ومنع السائق من الهرب واستعادة أمواله ، الا انه لم ينجح وسقط عن المركبة ما أدى الى اصابته، ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة، وتحديد هوية السائق والمركبة.

 

 

 

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