الاردن .. شاب يتعلق بمركبة بعد تعرضه لعملية نصب - فيديو

خبرني - أصيب شاب في مدينة اربد ، خلال محاولته ايقاف مركبة قام سائقها بالاحتيال عليه.

وفي التفاصيل كما رواها الشاب ، توقفت المركبة ، وطلب السائق صرف مبلغ 50 دينارا ، وبعد ان اخذ منه المبلغ غادر المكان بسرعة وبشكل مفاجئ دون اتمام العملية ، ودون إعطاء الشاب المبلغ الذي أراد صرفه.

وبرد فعل سريع ، حاول الشاب التعلق بالمركبة ومنع السائق من الهرب واستعادة أمواله ، الا انه لم ينجح وسقط عن المركبة ما أدى الى اصابته، ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة، وتحديد هوية السائق والمركبة.