في حي الأزهري، جنوب الخرطوم، لا تزال ندوب الحرب محفورة على جدران المنازل. ثقوب الرصاص لم تختفِ، والدمار الذي خلفته المعارك لم يتحول بعد إلى مجرد ذكرى.

لكن داخل أحد هذه المنازل، يستعد الشقيقان نزار والنذير النور لحمل حقائبهما ومغادرة المكان.

الوجهة هذه المرة ليست ملجأً ولا مدينة نزوح جديدة، وإنما ملعب لكرة القدم الخماسية في قلب العاصمة، حيث يستعد الشقيقان، إلى جانب زملائهما، للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم لقصار القامة، المقرر تنظيمها في المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

بينما يسعى السودان الخروج من واحدة من أكثر حروبه تدميرًا، يحاول هؤلاء اللاعبون أن يفعلوا شيئًا يبدو، للوهلة الأولى، أكثر بساطة: أن يلعبوا كرة القدم.

لكن بالنسبة إليهم، لم تعد الكرة مجرد لعبة.

"أشخاص في مثل طولي"

كان نزار النور شغوفًا بكرة القدم منذ طفولته، ورغم انضمامه إلى عدة أندية محلية، فإن مهارته الكروية لم تكن كافية لتجنيبه سخرية البعض بسبب قصر قامته. لم يطلب نزار يوماًً معاملة استثنائية، بل كان حلمه بسيطاً: أن يلعب جنباًً إلى جنب مع أشخاص يشبهونه.

ويرى نزار النور أن نقطة التحول الكبرى في حياته جاءت عندما التقى بأشخاص يشبهونه في الطول، وشكلوا معاً فريقاً لكرة القدم، وأصبحوا اليوم يستعدون للمشاركة في بطولة كأس العالم.

ويتابع قائلًا: "بحب الرياضة، وطبعًا جاءتني فرصة الانضمام إلى منتخب قصار القامة لتمثيل السودان، ووافقت على هذا الأمر. وكنت سعيدًا بأن ألتقي بأشخاص يشبهونني من حيث الطول والحجم، لطالما تمنيت أن ألعب مع أشخاص في مثل حجمي، والحمد لله الذي وفقني لذلك".