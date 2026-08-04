*
الثلاثاء: 04 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عواقب تناول البطيخ الأحمر مع الخبز

  • 04 أغسطس 2026
  • 11:59
عواقب تناول البطيخ الأحمر مع الخبز

خبرني - تحذر الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية من تناول البطيخ الأحمر مع الخبز لأنه قد يسبب الانتفاخ، وتخمرا في الأمعاء، ويزيد الضغط على البنكرياس، ويرفع مستوى السكر في الدم.
وتقول موضحة: "ينطوي تناول البطيخ مع الخبز على مخاطر محتملة، لاحتوائه على كمية كبيرة من الفركتوز مع الكربوهيدرات. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف تحمل الغلوكوز، فإن تناول هذا المزيج، ذي المؤشر الجلايسيمي المرتفع، قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. كما أن الكمية الكبيرة من الألياف والكربوهيدرات البسيطة قد تسبب الانتفاخ والغازات وتخمر في الأمعاء. وقد يزيد الضغط على البنكرياس نتيجة الارتفاع الحاد في مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المعرضين لهذه الحالة".

ووفقا لها، ينبغي على مرضى السكري، ومقاومة الأنسولين، وضعف تحمل الغلوكوز، ومختلف أمراض الجهاز الهضمي، والقلب والأوعية الدموية، والكلى، تجنب تناول هذا المزيج من الأطعمة. كما أن نقع البطيخ في صلصة الصويا الغنية بالصوديوم قد يساهم في احتباس السوائل، لذلك لا ينصح الأشخاص المعرضين للوذمة أو ارتفاع مستوى ضغط الدم بتناول هذا الطبق .

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الحرارة الشديدة.. تأثيرها وطرق الوقاية منها
الحرارة الشديدة.. تأثيرها وطرق الوقاية منها
  • 2026-08-04 10:23
علاج «Foundayo» لإنقاص الوزن.. كيف يعمل ومن يجب أن يتجنبه؟
علاج «Foundayo» لإنقاص الوزن.. كيف يعمل ومن يجب أن يتجنبه؟
  • 2026-08-03 21:25
الخضراوات قبل الولادة.. كيف تؤثر في اختيارات الأطفال الغذائية؟
الخضراوات قبل الولادة.. كيف تؤثر في اختيارات الأطفال الغذائية؟
  • 2026-08-03 18:48
كيف يؤثر تناول جرعات الكركم يوميًا على الجسم؟
كيف يؤثر تناول جرعات الكركم يوميًا على الجسم؟
  • 2026-08-03 18:45
الاستخدام المفرط للشاشات.. مخاطر صحية عديدة تنعكس على الأطفال
الاستخدام المفرط للشاشات.. مخاطر صحية عديدة تنعكس على الأطفال
  • 2026-08-03 16:34
مؤشرات خطيرة.. ماذا يعني النوم لأكثر من 9 ساعات؟
مؤشرات خطيرة.. ماذا يعني النوم لأكثر من 9 ساعات؟
  • 2026-08-03 16:24