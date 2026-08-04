غزة تستعد لأكبر جنازة جماعية في تاريخها – صور

خبرني - يستعد قطاع غزة لأكبر جنازة جماعية في تاريخه، بتشييع 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة، الذين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، في بداية حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبعد نحو عامين من المجزرة، استطاعت طواقم الدفاع المدني انتشال الجثامين، بسبب الحصار المفروض على القطاع والنقص الشديد في المعدات، الذي حال دون الوصول إليها في وقت سابق.

وتُعد هذه المجزرة من أبشع المجازر في تاريخ فلسطين، إذ قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملًا، ما أدى إلى استشهاد نحو 308 أشخاص، بينهم 44 طفلًا دون سن السادسة عشرة، و37 امرأة، إضافة إلى أكثر من 10 أشخاص من ذوي الإعاقة.

وبقي الشهداء تحت الأنقاض منذ ارتكاب الجريمة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حتى بدأت عمليات انتشال من تبقى من الجثامين في 14 يوليو/تموز الماضي.