الوحدات لن يرفع الراية البيضاء .. بدل الخضراء!

صحيح ان فريق الوحدات يبقى كبيراً مهما إعتراه ، لكن الاصح، ان الكبير قد يبدو صغيراً إذا بقي على حاله، في وقت يكبر فيه المنافس.

الآية الكريمة (وأعِدّوا)، اي حضِّروا ، تجهزوا ، تدربوا في المفهوم العام، إما في دوري المحترفين فالإعداد يكون ، بالتعاقد مع المحترفين ، لا إنهاء عقودهم ، والإبقاء على أعمدة الفريق وليس إعارتهم، وإدخال عناصر شابة ودماء جديدة ، وليس بركنهم على الدكة ، وأخيراً بتحفيز الجماهير لا تثبيطهم.

الشاهد فمنذ متى ، يدخل فريق الوحدات المنافسات، ولسان حاله يقول : دوري... بأي حالٍ؟ عدتَ يادوري ! الوحدات... الركن الرئيسي، في كرة القدم الاردنية، وثاني فريق بعد الفيصلي، من حيث تحقيق البطولات المختلفة ، على مَرِّ العقود ، والذي كان وما يزال ، وسيبقى بإذن الله يرفد النشامى بنجوم أثرت وأثّرت ، محلياً وخارجيّاً ، الوحدات الذي شكَّلَ مع الفيصلي ، ثنائياً مميزاً ، ومن خلاله سيطرا على معظم البطولات المحلية، طيلة أربعة عقود خلت.

ولعل من قائل يسأل : لماذا هذا الحكم على فريق لم يلعب بعد؟ والجواب : أن الرسالة تُقرأُ... من عُنوانها... فبعد حشد كل هذا العدد من النجوم المحليين والأجانب في فريقي الحسين إربد ،والفيصلي، (المنافسَين الاكبَرَين) ،مقابل تعاقدات خجولة وغير مقنعة من الوحدات ، مع إحترامي لجميع اللاعبين، كيف سيكون شكل الفريق، وعلى أية صورة سيظهر ، أم أن المسألة _ انتَ وحظُكَ _.

اخيراً... اتمنى ان لا ينفرد بالمنافسة على القاب هذا الموسم فريق او اثنين، لان ذلك لا يخدم بحال من الأحوال الكرة الأردنية، والنشامى خاصة، بل إنني وكما الكثيرين اتوق شوقاً ليوم تخوض فيه الفرق بطولات الموسم ، بفرص متساوية ، فلا يعرف البطل الا مع صافرة نهاية آخر مباراة من عمر الدوري.

والله من وراء القصد.

