الاصعب خلال العام الجاري .. إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينيا بغزة الشهر الماضي

خبرني - أعلنت الأمم المتحدة -أمس الاثنين- استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال يوليو/تموز الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام.

وقال فرحان حق -نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- إن إسرائيل واصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى استشهاد مدنيين بينهم أطفال.

وخلال مؤتمر صحفي داخل مقر المنظمة في نيويورك، أفاد فرحان حق -نقلا عن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية- بتسجيل أكثر من 150 حالة وفاة خلال الشهر الماضي، موضحا أن معظم الهجمات وقعت غربي القطاع، حيث تتركز غالبية السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة.

وكانت وزارة الصحة في غزة وثّقت -السبت الماضي- استشهاد 152 فلسطينيا خلال الشهر المنصرم، وأشارت إلى أنها الحصيلة الأعلى في عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري.

الغارات تستهدف المستشفيات

وأضاف المسؤول الأممي أن إحدى الغارات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بمستودع للمستلزمات الطبية قرب مستشفى الأقصى، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بتضرر مبنى المستشفى بشكل طفيف، وتلف مستلزمات طبية حيوية، بينها شحنات سلّمتها المنظمة أخيرا.

وجدد التأكيد على ضرورة حماية المنشآت الصحية، محذرا من أن نقص التمويل يفاقم شح المستلزمات الطبية الأساسية في غزة.

وقال إن إدخال إمدادات إضافية للوقاية من العدوى ومكافحتها لا يزال بانتظار موافقة السلطات الإسرائيلية.

وفي حين ساد التفاؤل بانتهاء الحرب بعد إعلان مجلس السلام خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفا منازل وتجمعات الفلسطينيين، لتسفر -في يومي السبت والأحد الماضيين- عن استشهاد 26 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.

وتواصل إسرائيل خروقها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي أسفرت -حتى أمس الاثنين- عن استشهاد 1250 فلسطينيا وإصابة 4110 آخرين.