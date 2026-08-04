*
الثلاثاء: 04 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • حريق غابات في فرنسا يكشف عن العشرات من قذائف الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة

حريق غابات في فرنسا يكشف عن العشرات من قذائف الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة

  • 04 أغسطس 2026
  • 02:19
حريق غابات في فرنسا يكشف عن العشرات من قذائف الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة

خبرني  - اكتشف خبراء إزالة الذخائر الفرنسيون العشرات من قذائف الحرب العالمية الثانية في منطقة اجتاحها حريق غابات ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد.

وقال فيليب ديليموت، رئيس إدارة إزالة الذخائر المتفجرة في بوردو، لإذاعة "فرانس إنفو": "كنا في مهمة الأسبوع الماضي وعثرنا على هذا الحقل، حيث أزلنا 75 قذيفة".

وأضاف: "اليوم انتظرنا قليلا حتى تخف حدة حرارة الحقل لكي نتمكن من دخوله، وفي غضون دقائق قليلة، عثرنا على المزيد من القذائف المشابهة هنا".

وتم سماع دوي الانفجارات في قرية لو بورج بينما كان أكبر حريق غابات في فرنسا لهذا الفصل من العام يجتاح المنطقة، مما أدى إلى اكتشاف هذه القذائف.

واعتقد الفريق في البداية أنهم اكتشفوا مخبأ للذخائر تركته القوات الألمانية وراءها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بريطاني يحتفظ بجثة والدته 3 سنوات في المجمد ويخدع السلطات للحصول على أموالها
بريطاني يحتفظ بجثة والدته 3 سنوات في المجمد ويخدع السلطات للحصول على أموالها
  • 2026-08-04 01:39
القاضي المزيف في مصر.. صورة داخل المحكمة ورشوة بـ3 ملايين جنيه انتهت بالجنايات
القاضي المزيف في مصر.. صورة داخل المحكمة ورشوة بـ3 ملايين جنيه انتهت بالجنايات
  • 2026-08-03 23:05
إسقاط حصانة الملياردير المصري الراحل محمد الفايد.. بريطانيا تقرّ بـ5 من ضحايا انتهاكاته الجنسية
إسقاط حصانة الملياردير المصري الراحل محمد الفايد.. بريطانيا تقرّ بـ5 من ضحايا...
  • 2026-08-03 23:00
زلزال خليج السويس في مصر.. تفاصيل وفاة أم خوفا على طفليها
زلزال خليج السويس في مصر.. تفاصيل وفاة أم خوفا على طفليها
  • 2026-08-03 20:51
بادرة تشارلز تجاه هاري تختبر جسور المصالحة.. وويليام يتمسك بالحذر
بادرة تشارلز تجاه هاري تختبر جسور المصالحة.. وويليام يتمسك بالحذر
  • 2026-08-03 20:34
تأخر صرف رواتب الموظفين في العراق.. آخر تطورات الأزمة وخطة الحكومة
تأخر صرف رواتب الموظفين في العراق.. آخر تطورات الأزمة وخطة الحكومة
  • 2026-08-03 20:18