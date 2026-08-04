حريق غابات في فرنسا يكشف عن العشرات من قذائف الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة

خبرني - اكتشف خبراء إزالة الذخائر الفرنسيون العشرات من قذائف الحرب العالمية الثانية في منطقة اجتاحها حريق غابات ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد.

وقال فيليب ديليموت، رئيس إدارة إزالة الذخائر المتفجرة في بوردو، لإذاعة "فرانس إنفو": "كنا في مهمة الأسبوع الماضي وعثرنا على هذا الحقل، حيث أزلنا 75 قذيفة".

وأضاف: "اليوم انتظرنا قليلا حتى تخف حدة حرارة الحقل لكي نتمكن من دخوله، وفي غضون دقائق قليلة، عثرنا على المزيد من القذائف المشابهة هنا".

وتم سماع دوي الانفجارات في قرية لو بورج بينما كان أكبر حريق غابات في فرنسا لهذا الفصل من العام يجتاح المنطقة، مما أدى إلى اكتشاف هذه القذائف.

واعتقد الفريق في البداية أنهم اكتشفوا مخبأ للذخائر تركته القوات الألمانية وراءها.