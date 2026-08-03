الأردن والبحرين يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية

خبرني - تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وبحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط المملكتين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الصفدي والزياني تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية المُستهدِفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ثنائيا وفي إطار المنظمات متعدّدة الأطراف إقليميا ودوليا.