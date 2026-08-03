إسقاط حصانة الملياردير المصري الراحل محمد الفايد.. بريطانيا تقرّ بـ5 من ضحايا انتهاكاته الجنسية

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اعترافها رسميا بخمس نساء تعرضن للاعتداء الجنسي على يد الملياردير المصري الراحل محمد الفايد، بصفتهن ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر.

جاء هذا القرار بعد أن تقدمت أكثر من 400 امرأة بشكاوى للشرطة البريطانية عقب وفاة الفايد في عام 2023، اتهمن فيها رجل الأعمال المصري بارتكاب انتهاكات جنسية بحقهن.

وتتصاعد الأعداد مع بث فيلم وثائقي عام 2024، شاركت فيه خمس نساء بشهاداتهن حول تعرضهن للعنف على يد الفايد، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "الغارديان".

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من الناجيات طالبن الشرطة بجعل ملف "الاتجار بالبشر" محورا رئيسيا في التحقيقات، مؤكدات أن الفايد لم يكن ليقترف هذه الجرائم دون تواطؤ مساعدين له. وتشمل الحالات المعترف بها اليوم الفترة الممتدة من التسعينيات وحتى أوائل العقد الأول من الألفية الثانية.

يذكر أن محمد الفايد، المقيم في لندن منذ ستينيات القرن الماضي، كان معروفا بامتلاكه متجر "هارودز" الفاخر ونادي "فولهام" لكرة القدم، إضافة إلى كونه والد دودي الفايد الذي ارتبط اسمه بالأميرة ديانا.