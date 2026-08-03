زلزال خليج السويس في مصر.. تفاصيل وفاة أم خوفا على طفليها

خبرني - شهدت محافظة المنوفية المصرية حالة من الحزن عقب وفاة شابة بسكتة قلبية، بعد شعورها بالزلزال وخوفها على طفليها.

وجاء ذلك بعدما سارعت إلى حماية طفليها أثناء الهزة الأرضية التي شهدتها مصر. وقال شقيق المتوفاة، لوسائل إعلام محلية مصرية، إن الراحلة تُدعى بسمة سمير، من مدينة قويسنا، وتبلغ من العمر 30 عامًا، وهي متزوجة ولديها طفلان، أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات، والآخر 4 سنوات ونصف، مؤكدًا أنها لم تكن تعاني من أي أمراض.

وأوضح شقيقها أن بسمة، فور شعورها باللحظات الأولى من الزلزال، سارعت إلى حماية طفليها، إذ احتضنتهما ثم استلقت على الأرض، لكنها توفيت في تلك اللحظة إثر إصابتها بسكتة قلبية نتيجة الخوف الشديد.

وأكدت الأسرة أن الراحلة لم تكن تعاني من أمراض مزمنة أو أي مشكلات صحية معروفة قبل الواقعة، مشيرين إلى أن ما حدث وقع بصورة مفاجئة، وأنها كانت تتمتع بصحة جيدة، إلا أن قلبها لم يتحمل حالة الفزع والخوف على طفليها.

وشُيعت جنازة الراحلة في مدينة قويسنا، اليوم الإثنين، وسط حزن كبير بين أفراد أسرتها وأحبائها، كما انتشرت رسائل النعي عقب انتشار خبر وفاتها، وسط حالة من التأثر بين أهالي محافظة المنوفية.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، عند الساعة الثالثة فجرًا، هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وقعت في منطقة خليج السويس، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات.

وأفاد عدد من المواطنين في مناطق مختلفة بشعورهم بالهزة الأرضية، التي امتد الإحساس بها إلى مناطق واسعة، من دون الإعلان عن تسجيل أي خسائر نتيجة الزلزال.