بادرة تشارلز تجاه هاري تختبر جسور المصالحة.. وويليام يتمسك بالحذر

خبرني - تتجه الأنظار مجدداً إلى العائلة المالكة البريطانية عقب تقارير أشارت إلى اعتزام الملك تشارلز الثالث استضافة نجله الأصغر الأمير هاري في قصر باكنغهام خلال زيارته المرتقبة إلى المملكة المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، تزامناً مع مشاركته في حفل توزيع جوائز "ويل



تُعد هذه الخطوة، في حال تحققت، واحدة من أوضح المبادرات التي يقودها الملك لإعادة فتح قنوات التواصل مع ابنه، في محاولة لتهدئة التوتر الذي هيمن على العلاقة بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، بحسب شبكة فوكس نيوز.

ويرى مراقبون أن اختيار قصر باكنغهام، باعتباره المقر الإداري والرمزي للمؤسسة الملكية، يحمل دلالة تتجاوز مجرد توفير مكان للإقامة، إذ يعكس رغبة تشارلز في توجيه رسالة مفادها أن باب المصالحة لا يزال مفتوحاً، رغم الخلافات العلنية التي هزت صورة العائلة المالكة منذ تخلي هاري وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما الملكية.

ورغم الطابع التصالحي للمبادرة، فإنها لم تحظ بإجماع داخل الدائرة الملكية. فقد أشارت تقارير إعلامية إلى وجود تحفظات بين عدد من موظفي قصر باكنغهام، الذين لا يزالون يعتبرون أن التصريحات التي أدلى بها الأمير هاري في مقابلاته وكتابه شكّلت إساءة مباشرة للمؤسسة الملكية وألحقت ضرراً بصورة التاج.

كما أبدى مراقبون شكوكا حول جدوى تقديم بادرة جديدة في ظل غياب مؤشرات علنية على تجاوز الخلافات أو طي صفحة الاتهامات المتبادلة.

وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من قصر باكنغهام أو من مؤسسة "أرتشويل" التابعة لهاري وميغان يؤكد ترتيبات الزيارة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الدعوة قد تلقى قبولاً إذا استكملت ترتيباتها النهائية.

ويليام يتمسك بالحذر

في المقابل، يبدو موقف ولي العهد الأمير ويليام مختلفاً بصورة واضحة، فبحسب خبراء في شؤون العائلة المالكة، لا يزال أمير ويلز يتعامل بحذر شديد مع أي محاولة لإعادة العلاقات مع شقيقه، في ظل أزمة الثقة التي تعمقت منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ويرى مراقبون أن ويليام يفضل الفصل بين رغبة والده في رأب الصدع وبين متطلبات الحفاظ على استقرار المؤسسة الملكية، معتبرين أن أي مصالحة حقيقية تحتاج إلى إعادة بناء الثقة قبل اتخاذ خطوات رمزية قد تُفسَّر على أنها تجاوز للخلافات القائمة.

كما يشير خبراء إلى أن استضافة هاري في قصر باكنغهام، بدلاً من الإقامة بالقرب من مقر إقامة ويليام في وندسور، قد تكون محاولة لتجنب أي احتكاك مباشر بين الشقيقين خلال الزيارة.

اختبار جديد للمصالحة

تأتي هذه التطورات بعد أشهر من زيارة سابقة لهاري إلى بريطانيا، رافقتها خلافات بشأن ترتيبات الإقامة والحماية الأمنية، قبل أن يلتقي الملك تشارلز في اجتماع اتسم بالسرية، بعيداً عن الأضواء. واليوم، تبدو المبادرة الجديدة اختباراً حقيقياً لقدرة العائلة المالكة على تجاوز سنوات من التوتر والانقسامات.

وبين رغبة الملك في لمّ شمل أسرته وتمسك ولي العهد بالحذر، يبقى مستقبل العلاقة بين أفراد العائلة المالكة رهناً بقدرتهم على استعادة الثقة المفقودة.