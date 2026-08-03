صرخة من الكرك.. أسبوعان دون قطرة ماء في زحوم والشركة ترد

خبرني - اشتكى مواطنون في أجزاء من منطقة زحوم بمحافظة الكرك من انقطاع مياه الشرب عن منازلهم منذ نحو أسبوعين، مؤكدين أن الأزمة تسببت بمعاناة كبيرة للأهالي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مواطنون في شكاوى وصلت إلى خبرني إن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ أكثر من أسبوعين، رغم مراجعاتهم المتكررة للجهات المعنية، الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى شراء صهاريج المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية، ما شكل أعباءً مالية إضافية على الأسر.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بالإسراع في معالجة المشكلة، وضمان انتظام ضخ المياه وفق الأدوار المعلنة، وإنهاء معاناتهم التي تتكرر خلال فصل الصيف.

من جهتها، أوضحت شركة المياه المعنية بالمنطقة، في ردها على استفسارات خبرني، أن الانقطاع يقتصر على جزء من بلدة زحوم (زحوم القديمة)، مبينة أن السبب يعود إلى انقطاع في خط المياه نتيجة أعمال حفريات نفذها أحد المقاولين.

وأكدت الشركة أن كوادرها تعمل على إصلاح العطل، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف ضخ المياه إلى المنطقة يوم الخميس بعد العصر، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الخط.