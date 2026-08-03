*
الاثنين: 03 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

صرخة من الكرك.. أسبوعان دون قطرة ماء في زحوم والثنية والمنشية

  • 03 أغسطس 2026
  • 19:39
صرخة من الكرك أسبوعان دون قطرة ماء في زحوم والثنية والمنشية

خبرني - اشتكى مواطنون في قرية زجوم ومنطقتي الثنية والمنشية، وعدد من القرى المجاورة في محافظة الكرك، من استمرار انقطاع مياه الشرب عن منازلهم منذ نحو أسبوعين، مؤكدين أن الأزمة تسببت بمعاناة كبيرة للأهالي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مواطنون في شكاوى وصلت إلى موقع خبرني اليوم الاثنين ، إن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ أكثر من أسبوعين، رغم مراجعاتهم المتكررة للجهات المعنية، الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى شراء صهاريج المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية، ما شكل أعباء مالية إضافية على الأسر.

وأضافوا أن الانقطاع طال قرية الثنية وزحوم والمنشية وعددا من القرى المجاورة، مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في معالجة المشكلة، وضمان انتظام ضخ المياه وفق الأدوار المعلنة.

وناشد الأهالي وزارة المياه والري والجهات المعنية التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرار انقطاع المياه، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على المياه.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

خبير : الخصوبة في الأردن مهددة بسبب تراجع سن الزواج
خبير : الخصوبة في الأردن مهددة بسبب تراجع سن الزواج
  • 2026-08-03 20:02
"الكهرباء الوطنية": الحمل المتوقع خلال الصيف يبلغ 4500 ميغاواط
  • 2026-08-03 19:26
الأردن يستضيف اجتماعًا عربيًا إسلاميًا طارئًا بشأن القدس
الأردن يستضيف اجتماعًا عربيًا إسلاميًا طارئًا بشأن القدس
  • 2026-08-03 19:13
وزارة المياه: برنامج تدريبي لتأهيل نحو 4 آلاف أردني للعمل في مشروع الناقل الوطني
وزارة المياه: برنامج تدريبي لتأهيل نحو 4 آلاف أردني للعمل في مشروع الناقل الوطني
  • 2026-08-03 18:58
تفعيل خدمة كبار السن في عيادات مستشفى البادية الشمالية
تفعيل خدمة كبار السن في عيادات مستشفى البادية الشمالية
  • 2026-08-03 18:38
الرواشدة: مستمرون ليلا ونهارا لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة
الرواشدة: مستمرون ليلا ونهارا لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة
  • 2026-08-03 18:34