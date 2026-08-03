صرخة من الكرك.. أسبوعان دون قطرة ماء في زحوم والثنية والمنشية

خبرني - اشتكى مواطنون في قرية زجوم ومنطقتي الثنية والمنشية، وعدد من القرى المجاورة في محافظة الكرك، من استمرار انقطاع مياه الشرب عن منازلهم منذ نحو أسبوعين، مؤكدين أن الأزمة تسببت بمعاناة كبيرة للأهالي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مواطنون في شكاوى وصلت إلى موقع خبرني اليوم الاثنين ، إن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ أكثر من أسبوعين، رغم مراجعاتهم المتكررة للجهات المعنية، الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى شراء صهاريج المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية، ما شكل أعباء مالية إضافية على الأسر.

وأضافوا أن الانقطاع طال قرية الثنية وزحوم والمنشية وعددا من القرى المجاورة، مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في معالجة المشكلة، وضمان انتظام ضخ المياه وفق الأدوار المعلنة.

وناشد الأهالي وزارة المياه والري والجهات المعنية التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرار انقطاع المياه، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على المياه.