"الكهرباء الوطنية": الحمل المتوقع خلال الصيف يبلغ 4500 ميغاواط

خبرني - قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، إن المنظومة الكهربائية في الأردن تعمل بكفاءة عالية، مؤكدا جاهزيتها لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

وأوضح البطاينة، في تصريحات لـ"المملكة"، أن جميع وحدات التوليد أنهت أعمال الصيانة الدورية، ولا توجد أي خروجات مبرمجة أو غير مبرمجة، مشيرا إلى أن الاستطاعة التوليدية المتاحة في المملكة تبلغ نحو 4400 ميغاواط، وجميعها تعمل بكفاءة عالية.

وأضاف أن الحمل الكهربائي المتوقع خلال الصيف، وفق السيناريو المتوسط، يصل إلى نحو 4800 ميغاواط، مؤكدا أن المنظومة الكهربائية قادرة على استيعاب هذه الأحمال وضمان استمرارية التزويد الكهربائي.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف أدى إلى تغير في أنماط استهلاك الكهرباء، مع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الأحمال الكهربائية.

ولفت البطاينة إلى أن استمرار موجات الحر لفترات طويلة ومتواصلة قد يؤدي إلى زيادة إضافية في الأحمال، مبينا أن المملكة لم تشهد حتى الآن موجات حر تراكمية مماثلة لتلك التي سجلت العام الماضي واستمرت عدة أيام متتالية.

وأكد أن أسعار الكهرباء لم يطرأ عليها أي تعديل، سواء بالرفع أو الخفض، موضحا أن أي زيادة قد يلاحظها المشتركون في قيمة الفاتورة تعود إلى ارتفاع كميات الاستهلاك خلال فترات الحر، وليس إلى تغيير في التعرفة الكهربائية.

وأضاف أن التعرفة الكهربائية المنزلية ما تزال ثابتة وفقا للشرائح المعتمدة.

وبين البطاينة أن شركة الكهرباء الوطنية اتخذت إجراءات استباقية استعدادا لفصل الصيف، شملت زيادة الاستطاعة التوليدية في عدد من محطات التوليد التقليدية من خلال تركيب أنظمة تبريد رفعت كفاءة الوحدات.