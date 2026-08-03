وزارة المياه: برنامج تدريبي لتأهيل نحو 4 آلاف أردني للعمل في مشروع الناقل الوطني

خبرني - قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن إطلاق منصة "النافذة الواحدة" الخاصة بمشروع الناقل الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتسريع تنفيذ المشروع، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه.

وأطلقت وزارة المياه والري، بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، منصةَ النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني، في خطوةٍ تمثل الإطلاقَ الرسمي للربط الإلكتروني بين المنصة والخِدمات الحكومية الرقمية لسلطة منطقة العقبة.

وأضاف سلامة، في تصريحات لـ"المملكة" الاثنين، أن مشروع الناقل الوطني يعد مشروعا وطنيا استراتيجيا يمثل مستقبل الأمن المائي في الأردن، ويحافظ على الأمن المائي خلال العقود المقبلة.

وأكد سلامة أن الوزارة أطلقت، بالتعاون مع وزارة الشباب والشركة الأردنية للتدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية، برنامجا تدريبيا لتأهيل نحو 4 آلاف أردني للعمل في المشروع، بما يضمن إعداد كوادر وطنية وفق المواصفات والمعايير العالمية، ويمنحها خبرات تؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشاريع كبرى داخل الأردن وخارجه.

وأوضح أن المنصة ستحدث نقلة نوعية في آليات العمل الحكومي من خلال توحيد الإجراءات عبر نافذة واحدة، بما يتيح للقطاع الخاص الأردني، من شركات ومقاولين، المشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفق أفضل الممارسات العالمية، وبإجراءات أكثر كفاءة وسرعة.

وأشار سلامة إلى أن هذه الآلية ستسهم في اختصار الوقت والجهد، وتوحيد التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، بما يسرّع اتخاذ القرارات، ويحد من التحديات التنفيذية، ويخفض الكلف، ويضمن إنجاز المشروع ضمن أعلى المعايير.

وبين سلامة أن مشروع الناقل الوطني يعد من أكبر المشاريع المائية على مستوى العالم، ويتميز بتكامله بين مكونات التحلية والطاقة والنقل، إضافة إلى احتوائه على أحد أطول خطوط نقل المياه، متوقعا إنجازه خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.