قبل أن يشعر البشر.. كيف تنبأت الحيوانات بالزلزال في مصر؟

خبرني - رصدت كاميرا مراقبة في أحد المنازل بمحافظة السويس المصرية لحظات سبقت الزلزال الذي ضرب منطقة خليج السويس.

وأظهرت اللقطات حالةً من الاضطراب بين عدد من الحيوانات والطيور، ما أعاد طرح التساؤلات حول قدرة الحيوانات على استشعار الزلازل قبل أن يشعر بها الإنسان.

وأشارت دراسات علمية إلى أن كثيرًا من الحيوانات تستطيع التقاط الموجات الأولية التي تسبق الموجات الزلزالية الرئيسة التي يدركها البشر، وهو ما يمنحها وقتًا مبكرًا للاستجابة قبل وقوع الهزة بصورة محسوسة.

وبفضل حواسها المتطورة، تتمكن الحيوانات من رصد الأصوات منخفضة التردد الصادرة من باطن الأرض، كما تستشعر التغيرات الفيزيائية والكهرومغناطيسية، إضافة إلى التغير في الضغط الواقع على صخور القشرة الأرضية، وهي عوامل تسبق وقوع الزلازل.

وتفسر هذه المؤشرات السلوك غير المعتاد الذي يظهر على الحيوانات قبل بعض الهزات الأرضية، مثل الحركة المفرطة، والاضطراب، ومحاولة الانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر قد سجلت، عند الساعة الثالثة فجرًا، هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة خليج السويس على عمق 10 كيلومترات.

وأفاد عدد من المواطنين في مناطق مختلفة بشعورهم بالهزة الأرضية، التي امتد الإحساس بها إلى نطاق واسع، من دون الإعلان عن تسجيل خسائر.