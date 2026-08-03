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تفعيل خدمة كبار السن في عيادات مستشفى البادية الشمالية

  • 03 أغسطس 2026
  • 18:38
تفعيل خدمة كبار السن في عيادات مستشفى البادية الشمالية

خبرني - أعلن مستشفى البادية الشمالية الحكومي تفعيل خدمة خاصة لمراجعي العيادات الخارجية من كبار السن، بهدف التخفيف عنهم وتقديم خدمات طبية وعلاجية مثلى لهم.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان الاثنين، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في العيادات الخارجية، مشيرة إلى أن الخدمة تشمل من تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.

وأضافت أن لاصقا خاصا سيوضع على السجل الطبي للمستفيدين، لضمان تسهيل وتسريع جميع الخدمات والإجراءات الطبية المقدمة لهم، وتوفير الرعاية اللازمة بكل سهولة ويسر واهتمام.

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