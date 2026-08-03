الرواشدة: مستمرون ليلا ونهارا لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة

خبرني - قال رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات، المقدم نبيل الرواشدة، الاثنين، إن الحملة الأمنية المشددة على مادة الكريستال القاتلة والمخدرة لها شقان، الأول عملياتي أمني لمواصلة الحرب ضد المخدرات عموما والكريستال تحديدا، والآخر توعوي.

وأضاف، خلال تصريحات لـ"المملكة"، أن الحملة مستمرة لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة أينما كانوا، ليلا ونهارا، بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمنع استخدام الأردن في تهريب المواد المخدرة وترويجها.

ولفت إلى أن الحملة الإعلامية التوعوية مستمرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه المواد المخدرة والكريستال، مشيرا إلى أهمية معرفة مكامن الخطر لهذه المواد المخدرة، محذرا من النشوة الزائفة التي تأتي مع التجربة الأولى.

وأكد أن إدارة مكافحة المخدرات تعمل على رفع مستوى الوعي لدى الشباب وأفراد المجتمع، وتعزيز الثقافة الوقائية من المخدرات، مشددا على أن مواجهة هذه الآفة مسؤولية مجتمعية مشتركة.

ولفت الرواشدة إلى أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في الوقاية من المخدرات، من خلال تربية الأبناء تربية سليمة وتعزيز الحوار معهم، مؤكدا أن دور المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع وأفراده لا يقل أهمية في حماية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات ونشر ثقافة الوعي والوقاية.

وكان أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، أن كوادر إدارة مكافحة المخدرات، منذ إطلاقها حملتها المشددة على مادة الكريستال القاتلة والمخدرة، تعاملت مع 88 قضية اتجار وتهريب وترويج وتعاط لتلك المادة القاتلة، خلال أسبوع.

وأكد أنه من ضمن تلك القضايا تم التعامل وفي مختلف محافظات المملكة، مع 27 قضية للاتجار وترويج وتهريب مادة الكريستال القاتلة، ألقي القبض خلالها على 48 شخصا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 90 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة.

وأشار إلى أن أبرز القضايا التي تم التعامل معها هي إحباط تهريب 3 لترات من مادة الكريستال السائل عبر مركز حدود جابر، بالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية هناك، حيث تمت متابعة معلومات حول أحد الأشخاص ممن يتعاملون مع عصابات تهريب تلك السموم في المنطقة، وبعد التأكد من قيامه بمحاولة تهريب كمية منها إلى داخل المملكة، ألقي القبض عليه فور محاولته دخول الحدود، وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها، ضبط داخل أحد أجزائها 3 لترات من مادة الكريستال السائلة، فيما جرى، من خلال متابعة التحقيق، إلقاء القبض على مستلم المواد المخدرة داخل المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة مستمرة بكل حزم، دون أي تهاون، حتى تحقق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة، وملاحقة كل من يحاول التعامل معها، لما تسببه من الوفاة لمتعاطيها أو دفعهم إلى ارتكاب جرائم بشعة تهدد المجتمع وسلامة أفراده.

وأهاب بالجميع مجددا بالقيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي معلومات حول أي شخص أو أي معلومة عن تلك المادة القاتلة عبر هاتف الطوارئ الموحد 911، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى السرية والجدية.