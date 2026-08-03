وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عرقجي، أشار الأحد إلى أن الاتفاق مع عُمان بلغ "مراحله النهائية".

ومع شيوع أنباء في نهاية الأسبوع الماضي عن اقتراب توجيه ضربة أمريكية واسعة النطاق في إيران، أصدرت وزارات خارجية دول غربية مثل استراليا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة توجيهات ونصائح لمواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط أو عدم السفر إلى مناطقه.

وسجّلت أسعار النفط ارتفاعاً وسط مؤشرات عن اقتراب موعد هجوم جديد على إيران، وبعد تهديد باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

لكن أسعار النفط سجلت تراجعاً جديداً مع الإعلان يوم الأحد عن إلغاء الهجوم والتوجه لإجراء محادثات جديدة.

وأفادت بلومبرغ عن تراجع أسعار النفط وتحديدا سعر نفط خام برنا، بنسبة وصلت إلى 7.3 في المئة، مع انخفاض سعر برميل النفط إلى 81.55 دولار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها دونالد ترمب عن إلغاء أو تأجيل ضربة عسكرية متوقعة على إيران، وإعطاء مهلة جديدة للتوصل إلى حل من خلال المفاوضات.

وتشهد أسعار النفط حالة من عدم الاستقرار منذ بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير/شباط، وتتأثر مع كل إعلان عن تصعيد عسكري أو تخفيض، بالإضافة إلى تأثرها بإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.