خبرني - أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بل محادثات ثنائية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائ،ي في مؤتمر صحفي "نحن لا نتفاوض حالياً مع الولايات المتحدة. مفاوضاتنا مع عُمان تهدف إلى تأمين المرور عبر مضيق هرمز".

وقال إن إيران ناقشت مع سلطنة عُمان إنشاء مسار جديد عبر مضيق هرمز، عبارة عن ممر واحد يتضمن مسارين واحد للدخول وآخر للخروج.

وكان من المتوقع أن تنطلق جولة محادثات جديدة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب يوم الأحد.

وقال ترمب إن جولة المحادثات الجديدة ستنطلق بعد ظهر يوم الاثنين، دون تحديد مكان أو الكشف عن هوية المشاركين فيها.

ورفض ترمب رداً على سؤال أحد المراسلين على متن الطائرة الرئاسية يوم الأحد، تحديد سقف زمني جديد لهذه الجولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان ترمب يوم أمس الأحد، عن إلغاء هجوم عسكري كان مخططاً لضرب إيران. وقال إنّ قراره جاء بعد "طلب من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط".

وأضاف عقب إعلانه إلغاء الضربة العسكرية: "من الواضح أنهم (في إيران) لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حالياً، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ غداً (الاثنين) بعد الظهر".