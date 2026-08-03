بعد زواج دام 9 سنوات.. انفصال الفنان حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح

خبرني - أعلن الفنان المصري حمدي الميرغني، انفصاله عن زوجته الممثلة إسراء عبد الفتاح، بعد تسعة أعوام من الزواج، الذي أثمر عن انجاب ابنة وحيدة "تمارا"، التي تبلغ من العمر ستة أعوام.

وكتب حمدي منشوراً عبر خاصة استوري بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قال خلاله :" بعد أن استخرنا اللّٰه ، وبعد رحلة طويلة مليئة بالتجارب والذكريات، قررت إنا وإسراء إنهاء زواجنا بكل احترام وتقدير متبادل".

وأضاف :"سنظل نكنّ لبعضنا كل التقدير على ما كان بيننا من عشرة طيبة، وندعو اللّٰه أن يعوض كلا منا خيرًا، وأن يرزقنا السكينة والتوفيق في خطواتنا القادمة".

وتابع :"شكرًا لكل من أحبنا ودعا لنا، ونرجو من الجميع احترام خصوصية هذا القرار، والدعاء لنا بالخير والتوفيق في تربية أجمل هدية لنا من رب العالمين ابنتنا تمارا بعيداً عن قيل وقال ممن لا يراعون اللّٰه، والحمد لله على كل ما مضى، والحمد لله على ما هو آتٍ".

وشهدت الفترة الماضية توتراً بين حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، حتى طاردتهما شائعات الانفصال، في شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما التزم الثنائي الصمت، ولم ينفيا الخبر أو يؤكداه.

و بعد مرور عدة أسابيع ظهر الزوجان سوياً بأحد الأماكن العامة، وشاركت إسراء متابعيها صورة تجمعها بحمدي الميرغني وابنتهما "تمارا"، كنوع من النفي لما تردد حول طلاقهما.

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني، تعرف على إسراء عبد الفتاح، خلال مشاركتهما بفرقة "مسرح مصر"، التي أسسها أشرف عبد الباقي، ونشأت بينهما قصة حب سريعة، ليتزوجاً في عام 2017، واحتفلا بالزواج، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن