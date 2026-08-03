مكالمة فيديو مفاجئة بين لطيفة وتوليت بعد 24 ساعة من إعلانها مقاضاته

خبرني - مرت 24 ساعة على الإعلان عن مقاضاة المطربة التونسية لطيفة، للمطرب المصري "توليت"، بسبب أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا"، التي قدمتها لطيفة قبل 18 عاما.

وما تردد عن قيام "توليت" باقتباس اللحن الخاص بتلك الأغنية الشهيرة، وتقديمه في أغنيته الجديدة "سيبك نفسك حبيبي"، التي استخدمها ضمن حملة إعلانية قدمها مؤخرا.

ليفاجئ "توليت" الجميع باتصال عبر الفيديو يجمعه بالمطربة التونسية "لطيفة"، نشره عبر خاصية القصص المصورة، من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام".

ولم يتناول الاتصال المفاجئ للجميع، أي أمر يتعلق بالأزمة الدائرة، لكنه احتوى على ترحيب حار من النجمة التونسية بالمطرب المصري.

إذ وجه "توليت" التهنئة للمطربة التونسية بسبب أعمالها الجديدة، وكذلك الألبوم المقرر طرحه قريبا.

لتبادر هي وتسأله عن رأيه في أغنيتها الجديدة "شبهي بالمللي"، ليجيبها قائلا "تحفة"، قبل أن توجه له المباركة على أغنيته الجديدة التي صدرت مؤخرا، وتسببت في اندلاع الأزمة.

إذ وجهت له الحديث قائلة "وانت كمان الكليب تحفة والغنوة حلوة أوي أوي"، وتمنت له التوفيق في كافة خطواته المستقبلية، معربة عن حبها وتقديرها له.

مسترجعة ذكريات لقائهما الأخير في الرياض، ليرد عليها قائلا "أحلى روح في المكان كله"، كما وصفها بالأيقونة.

وفي نهاية الاتصال السريع، طلبت منه لطيفة التخلي عن القناع كي تراه، فأخبرها أنه سيعاود الاتصال بها من دون القناع كي تراه.

ويبدو أن الأجواء التي شهدتها المكالمة، تقول أنه لا توجد خلافات تجمع لطيفة ب "توليت" على عكس ما أثير في الساعات الماضية.