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الشرطة الفلسطينية: متسول يمتلك (رينج روفر) وآيفون مطليًا بالذهب

  • 03 أغسطس 2026
  • 00:48
الشرطة الفلسطينية متسول يمتلك رينج روفر وآيفون مطليًا بالذهب

خبرني -  كشفت الشرطة الفلسطينية تفاصيل جديدة في قضية المتسول وزوجته اللذين أُلقي القبض عليهما في بلدة أبو ديس بضواحي القدس، بعد ضبطهما يستقلان مركبة فارهة من نوع "رينج روفر" تتجاوز قيمتها نصف مليون شيكل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به يمتلك سيارة "رينج روفر" فاخرة، إضافة إلى هاتف "آيفون 17 برو ماكس" مطلي بالذهب، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة تحقيقاتها للتحقق من امتلاكه عقارات أو أرصدة بنكية، بهدف حصر أصوله المنقولة وغير المنقولة.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المشتبه به والمضبوطات، وأحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع ملابسات القضية.

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