مستوطنون يعتدون على الكنيسة الأرمنية في القدس

خبرني - اعتدى مستوطنون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت محافظة القدس، مساء الأحد، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الكنيسة الأرمنية، من خلال إلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي.

وفي رام الله أفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين نفذوا أعمال عربدة واستفزاز للفلسطينيين في منطقة "غرابة" الواقعة على أطراف بلدة سنجل، شمال شرق رام الله.

وأضاف المصادر أن مستوطنين جلبوا مواد بناء إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أطراف قرية الطيبة شرق رام الله، فيما تجمعت مجموعة أخرى منهم عند دوار "كرملو" القريب من القرية.

وأشارت إلى أن مجموعة أخرى من المستوطنين تجمعت، أيضا، في منطقة الحفريات قرب البؤرة الاستيطانية شمال قرية دير جرير، فيما تجمهرت مجموعات أخرى على أطراف قرية بيتللو غرب المحافظة، وعند مدخل قرية يبرود شرق رام الله (جسر يبرود)، وعلى الشارع المحاذي لقرية كفر مالك شمال شرق المحافظة.