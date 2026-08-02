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  • بعد أشهر من إعلان الحمل.. أسماء أبو اليزيد تكشف جنس مولودها الأول

بعد أشهر من إعلان الحمل.. أسماء أبو اليزيد تكشف جنس مولودها الأول

  • 02 أغسطس 2026
  • 21:54
بعد أشهر من إعلان الحمل أسماء أبو اليزيد تكشف جنس مولودها الأول

خبرني - كشفت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد عن جنس مولودها الأول، معلنة أنها تنتظر طفلة خلال الأشهر الأخيرة من حملها.

وظهرت أسماء أبو اليزيد على غلاف إحدى المجلات بإطلالة يغلب عليها اللون الوردي، في إشارة واضحة إلى أن مولودها الأول سيكون فتاة، كما شاركت في الجلسة بعدد من الإطلالات الأخرى بالتزامن مع اقتراب موعد الولادة.

وأكدت الفنانة أن طفلتها المنتظرة ستكون أول أبناء زواجها من مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وسط حالة من السعادة التي عبر عنها المقربون منها ومتابعوها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بعد أشهر من إعلان الحمل.. أسماء أبو اليزيد تكشف جنس مولودها الأول - صورة 1

وكانت أسماء أبو اليزيد قد أعلنت حملها في أبريل 2026 من خلال صور جمعتها بزوجها خلال وجودهما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتدى الثنائي قبعات تحمل كلمتي "أب" و"أم"، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "فصل جديد.. نفس الطاقة".

واحتفلت الفنانة بزفافها على محمد الخطيب في ديسمبر 2023، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة في حياتها الأسرية بانتظار استقبال مولودتها الأولى.

بعد أشهر من إعلان الحمل.. أسماء أبو اليزيد تكشف جنس مولودها الأول - صورة 2

وعلى المستوى الفني، شاركت أسماء أبو اليزيد في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل "توابع" إلى جانب ريهام حجاج وأنوشكا وهاني عادل، كما ظهرت في مسلسل "النص التاني" بمشاركة أحمد أمين وبسمة وصدقي صخر.

وحظيت صور الفنانة الأخيرة بتفاعل واسع من الجمهور، الذين حرصوا على تهنئتها وتمني الصحة لها ولمولودتها المنتظرة.

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