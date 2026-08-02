*
الاحد: 02 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

محكمة إسرائيلية تجمد خطة نقل تماسيح إلى سجن النقب.. وبن غفير يهاجم القرار

  • 02 أغسطس 2026
  • 21:00
محكمة إسرائيلية تجمد خطة نقل تماسيح إلى سجن النقب وبن غفير يهاجم القرار

خبرني -  أصدرت المحكمة المركزية في القدس، مساء الأحد، أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد تنفيذ خطة حكومية تقضي بنقل تماسيح النيل إلى محيط سجن النقب، وذلك إلى حين البت في طلب إصدار أمر احترازي قدمته جمعية "دعوا الحيوانات تعيش".

وجاء القرار بعد ساعات من تقديم الجمعية التماسًا إداريًا طالبت فيه بوقف تنفيذ الخطة، معتبرة أنها تهدف إلى استخدام التماسيح كوسيلة للحراسة والردع داخل السجون، من خلال تغيير وضعها القانوني وإلغاء بعض إجراءات الترخيص والرقابة المتعلقة بها.

ووفقًا للالتماس، بدأت مصلحة السجون بالفعل بتنفيذ إجراءات ميدانية، شملت حفر خندق حول سجن النقب وعقد لقاءات مع جهات تمتلك تماسيح، فيما أشارت الجمعية إلى أن المشروع التجريبي رُصدت له ميزانية تبلغ 21 مليون شيكل.

من جهته، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، وقال إن "الجهاز القضائي يقف مرة أخرى إلى جانب الإرهابيين ويعرقل خطوات مهمة لتعزيز الردع الإسرائيلي"، مضيفًا أن " انهم يخشون وصول التماسيح، لكن المحكمة سارعت إلى مساعدتهم".

وأضاف بن غفير أن إصلاح الجهاز القضائي سيكون، بحسب تعبيره، من أولوياته بعد الانتخابات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بالأسماء والأرقام.. من يقود عنف المستوطنين في الضفة؟
بالأسماء والأرقام.. من يقود عنف المستوطنين في الضفة؟
  • 2026-08-02 20:07
صحيفة: مخاوف في اسرائيل بعد تراجع ترمب عن مهاجمة إيران وتحذيرات من (تهديد وجودي)
صحيفة: مخاوف في اسرائيل بعد تراجع ترمب عن مهاجمة إيران وتحذيرات من (تهديد وجودي)
  • 2026-08-02 18:34
في غزة فقط.. ودّعت زوجها و6 من أبنائها ثم شيّعت سندها الأخير
في غزة فقط.. ودّعت زوجها و6 من أبنائها ثم شيّعت سندها الأخير
  • 2026-08-02 18:33
14 شهيدا بينهم طفل في قصف للاحتلال على مدينة غزة منذ فجر الأحد
14 شهيدا بينهم طفل في قصف للاحتلال على مدينة غزة منذ فجر الأحد
  • 2026-08-02 18:04
بعد 9 سنوات من الجريمة.. السجن المؤبد لقاتل الفنان شفيق كبها
بعد 9 سنوات من الجريمة.. السجن المؤبد لقاتل الفنان شفيق كبها
  • 2026-08-02 16:53
هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن
هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون"
  • 2026-08-02 15:19