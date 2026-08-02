سنتكوم: تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل اثنتين ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية

خبرني - تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأحد، أنها حوّلت مسار 35 سفينة وعطّلت سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية.

وقالت سنتكوم، في بيان، إن طائراتها تواصل التحليق في أجواء بحر العرب دعما لعمليات الحصار على إيران، مؤكدة استمرار تنفيذ العمليات المرتبطة بهذه المهمة.

واتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن تعليق الضربات مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع.

وقال ترامب، فجر الأحد، إنه وافق على إلغاء هجوم كان مزمعًا على إيران، استجابة لطلب من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط، بعد الاتفاق على ما وصفه بـ "الخطوط العريضة" لصفقة.

وكتب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد وجاهزة للتحرك" ضد إيران، وبمستويات من القوة العسكرية "لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية".