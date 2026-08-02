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  • الخارجية الإيرانية: مفاوضاتنا مع عُمان ثنائية ولا ترتبط بأي طرف آخر

الخارجية الإيرانية: مفاوضاتنا مع عُمان ثنائية ولا ترتبط بأي طرف آخر

  • 02 أغسطس 2026
  • 20:27
الخارجية الإيرانية مفاوضاتنا مع عُمان ثنائية ولا ترتبط بأي طرف آخر

خبرني -  أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز هي مفاوضات ثنائية ولا ترتبط بأي طرف آخر، مشددة على أن التهديدات الأمريكية "ليست جديدة" ولن تؤثر على قرارات طهران.

وقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الطرف المقابل "يعلم أن رد إيران سيكون قويًا على أي مغامرة أو اعتداء"، مؤكدًا أن طهران تتصرف وفق مصالحها الوطنية ولا تتأثر بالضغوط أو التهديدات.

وأضاف أن المباحثات مع سلطنة عُمان حول مضيق هرمز ليست جديدة، وأن البلدين ملتزمان بالتعاون من أجل التوصل إلى آلية جديدة لعبور السفن، مشيرًا إلى أن "الوضع في المضيق لن يعود كما كان قبل الحرب".

وأوضح أن المباحثات الحالية تركز على دراسة مسار جديد للملاحة في مضيق هرمز، بحيث لا يكون عبر الممر الشمالي أو الجنوبي، مؤكدًا أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تضمن المصالح المشتركة لإيران وسلطنة عُمان.

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