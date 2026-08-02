بعد إعلان عمرو سعد إنتاج «أولاد حارتنا».. صادق الصباح ينسحب من المشروع

خبرني - صادق الصباح يعلن عدم مشاركته في إنتاج فيلم «أولاد حارتنا» بعد إعلان عمرو سعد تولي إنتاج المشروع المرتبط برواية نجيب محفوظ.

أعلن المنتج صادق الصباح عدم مشاركته في إنتاج فيلم «أولاد حارتنا»، وذلك بعد إعلان الفنان عمرو سعد توليه إنتاج المشروع بنفسه، في خطوة أعادت رسم خريطة العمل الذي ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بتعاون الثنائي.

وأوضح صادق الصباح في تصريحات لصحف مصرية محلية أن قراره يأتي في إطار إعادة ترتيب خططه الإنتاجية، مؤكداً أن عدم مشاركته في الفيلم لا يرتبط بأي خلاف مع عمرو سعد، وأن العلاقة بينهما ما زالت قائمة على التقدير والاحترام المتبادل.

تغيير في خريطة إنتاج الفيلم

وكان اسم صادق الصباح قد ارتبط بمشروع «أولاد حارتنا» منذ الإعلان عن تقديم الرواية الشهيرة للأديب الراحل نجيب محفوظ في عمل سينمائي، حيث كان من المقرر أن يشارك في إنتاج الفيلم إلى جانب عمرو سعد.

لكن إعلان عمرو سعد تولي إنتاج الفيلم بنفسه أحدث تغييراً في مسار المشروع، ليتجه الصباح إلى عدم الاستمرار ضمن قائمة المنتجين المشاركين في العمل.

لا خلافات وراء القرار

وأكدت مصادر مقربة من المشروع أن خروج صادق الصباح من إنتاج الفيلم جاء نتيجة اختلاف ترتيبات الإنتاج الجديدة فقط، وليس بسبب وجود أزمة بينه وبين عمرو سعد.

وأشارت المصادر إلى أن التعاون بين الطرفين شهد نجاحات سابقة، وأن العلاقة المهنية والإنسانية بينهما لا تزال جيدة، رغم عدم مشاركته في هذا المشروع تحديداً.

عمرو سعد يواصل تحضير «أولاد حارتنا»

ويستعد عمرو سعد خلال الفترة المقبلة لوضع اللمسات النهائية على فيلم «أولاد حارتنا»، الذي يمثل تجربة مختلفة في مشواره الفني، خاصة مع ارتباط العمل بأهمية الرواية الأصلية وما تحمله من حضور كبير في الأدب العربي.

ويترقب الجمهور تفاصيل المشروع الجديد، بداية من فريق العمل والرؤية السينمائية، وصولاً إلى الطريقة التي سيتم بها تقديم الرواية على الشاشة.