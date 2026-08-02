في ذكرى رحيله.. إطلاق اسم زياد الرحباني على أحد شوارع بيروت

خبرني - تتجه العاصمة اللبنانية بيروت إلى تخليد اسم الفنان الراحل زياد الرحباني عبر إطلاقه على أحد شوارع منطقة رأس بيروت.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ المدينة القاضي مروان عبود أحال إلى المجلس البلدي اقتراحين يقضيان بتسمية أحد شوارع رأس بيروت باسم زياد الرحباني، إلى جانب إطلاق اسم الفنان الراحل أحمد قعبور على أحد شوارع منطقة عين المريسة، تمهيدًا لمناقشتهما واتخاذ القرار النهائي بشأنهما.

وأكدت البلدية أن المبادرة تأتي تقديرًا لما قدمه الفنانان من إسهامات كبيرة في الحياة الثقافية والفنية اللبنانية، ولدورهما البارز في إثراء المشهد الإبداعي وترسيخ الهوية الوطنية على مدار عقود.

وأشار المحافظ إلى أن زياد الرحباني شكّل حالة فنية استثنائية في مجالات الموسيقى والمسرح والكتابة، إذ نجح في المزج بين الأصالة والتجديد، وقدم أعمالًا تركت أثرًا عميقًا في الثقافة اللبنانية والعربية.

كما لفت إلى أن الرحباني أسهم في تطوير الموسيقى اللبنانية من خلال أعماله المسرحية والموسيقية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، فضلًا عن تعاونه الفني مع السيدة فيروز، ما جعله أحد أبرز رموز الفن في العالم العربي.

وفي السياق ذاته، أشادت بلدية بيروت بمسيرة الفنان أحمد قعبور، مؤكدة أن أعماله ارتبطت بقضايا الإنسان والوطن، وأن إرثه الفني الممتد لأكثر من خمسة عقود أسهم في إثراء المسرح والتلفزيون والسينما اللبنانية.

وشدد محافظ بيروت على أن إطلاق اسمي الفنانين على شوارع في العاصمة يمثل رسالة وفاء لمسيرتهما الإبداعية، وخطوة للحفاظ على الذاكرة الثقافية اللبنانية وتعزيز مكانة بيروت كمدينة تحتضن الفكر والفنون.

ورحل زياد الرحباني في 26 يوليو 2025 عن عمر ناهز 69 عامًا، بعدما ترك وراءه عشرات الأعمال الموسيقية والمسرحية التي صنعت حضوره الاستثنائي، ورسخت اسمه كأحد أبرز المبدعين في تاريخ الفن اللبناني والعربي.