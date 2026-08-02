تأييد حبس البلوغر المصرية بطة ضياء وتغريمها 100 ألف جنيه

خبرني - أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر الحكم الصادر بحق البلوغر بطة ضياء، والقاضي بمعاقبتها بالحبس لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه.

جاء ذلك بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به على الحكم الصادر ضدها في قضية نشر محتوى اعتبرته الجهات المختصة خادشًا للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق بحبس بطة ضياء لمدة 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعدما واجهت اتهامات بنشر فيديوهات تضمنت ألفاظًا ومشاهد رأت النيابة أنها تتعارض مع الآداب العامة وقيم المجتمع.

وجاءت إحالة المتهمة إلى المحكمة عقب تلقي جهات التحقيق عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع مصورة مخالفة للآداب العامة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى فتح تحقيقات في الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمة، المقيمة بمحافظة القاهرة، والتي تبين أن لديها معلومات جنائية سابقة. وخلال استجوابها، أقرت بأنها قامت بنشر الفيديوهات محل الاتهام عبر حساباتها الإلكترونية، مؤكدة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عائد مادي من المحتوى.

وبعد نظر الاستئناف، قررت المحكمة رفض الطعن المقدم منها، مع تأييد الحكم الصادر بحقها، ليظل الحكم بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه ساريًا وفقًا لقرار المحكمة النهائي.