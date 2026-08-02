*
الاحد: 02 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حريق بموقع صناعي خطر يستنفر شرق فرنسا

  • 02 أغسطس 2026
  • 18:32
حريق بموقع صناعي خطر يستنفر شرق فرنسا

خبرني - دعت السلطات في خمس بلديات في شرق فرنسا سكانها البالغ عددهم قرابة 30 ألف شخص، إلى ملازمة منازلهم بسبب حريق نشب في مستودع بموقع صناعي خطر.

وجاء في بيان صادر عن محافظة موزيل "كإجراء احترازي، يُطلب من سكان غاندرانج وأمنيفيل وفيتري-سور-أورن وكلوانج ورومبا ملازمة منازلهم حتى إشعار آخر".

يطال الحريق مستودعا تبلغ مساحته 500 متر مربع في نطاق شركة "سويس للوقود والطاقة البديلة" بالمنطقة الصناعية في غاندرانج، هو موقع صناعي مصنّف خطرا.

وقد تم نشر قرابة مئة من عناصر الإطفاء في الموقع، مع قرابة خمسين آلية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس مركز عمليات مكافحة الحرائق والإسعاف في موزيل.

وقال كانتان بيغو رئيس بلدية غاندرانج في منشور على فيسبوك "بالنظر خصوصا إلى وجود مواد كيميائية، يجب مواصلة التقيّد بتدابير ملازمة المنزل".

ونقل تعليمات المحافظة قائلا "ابقوا في منازلكم. أغلقوا الأبواب والنوافذ. تجنّبوا أي خروج أو تنقل غير ضروري. لا تقتربوا إطلاقا من منطقة الحريق".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لماذا تراجع ترمب فجأة عن ضرب إيران ومن أقنعه؟
لماذا تراجع ترمب فجأة عن ضرب إيران ومن أقنعه؟
  • 2026-08-02 18:42
7 قتلى في هجوم انتحاري خلال تظاهرة في شمال باكستان
7 قتلى في هجوم انتحاري خلال تظاهرة في شمال باكستان
  • 2026-08-02 18:31
اصطدام مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حريق غابات في اليونان
اصطدام مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حريق غابات في اليونان
  • 2026-08-02 18:31
المجر تغلق محطتها النووية الوحيدة بسبب موجة الحر
المجر تغلق محطتها النووية الوحيدة بسبب موجة الحر
  • 2026-08-02 17:22
بسبب العمل القسري في شينغيانغ.. 43 شركة صينية في مرمى العقوبات الأمريكية
بسبب العمل القسري في شينغيانغ.. 43 شركة صينية في مرمى العقوبات الأمريكية
  • 2026-08-02 16:29
الدفاع عن إسرائيل أو أميركا.. تحذيرات جديدة من قائد البحرية الأميركية للبنتاغون
الدفاع عن إسرائيل أو أميركا.. تحذيرات جديدة من قائد البحرية الأميركية للبنتاغون
  • 2026-08-02 16:04