14 شهيدا بينهم طفل في قصف للاحتلال على مدينة غزة منذ فجر الأحد

خبرني - استشهد فلسطينيان، مساء الأحد، بعد قصف الاحتلال مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية ، باستشهاد فلسطينيين بينهما طفل وإصابة عدد آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مسجد علي في شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

وبينت مصادر في مستشفيات غزة، بأن 14 فلسطينيا استشهدوا بينهم 4 أطفال في غارات للاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,356 شهيدا، و174,185 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 الماضية 7 شهداء، أحدهما متأثرا بجروحه، إضافة إلى 23 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,230، والإصابات إلى 4،076، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.