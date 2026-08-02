المجر تغلق محطتها النووية الوحيدة بسبب موجة الحر

خبرني - أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار اليوم الأحد إغلاق المحطة النووية الوحيدة في بلاده، بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عاما.

وكتب ماجار على منصة إكس: "بسبب الانخفاض الإضافي في منسوب مياه الدانوب، ستُغلق إحدى آخر وحدتَي التوليد العاملتَين في محطة باكش النووية عند الساعة 1:30 ليلا، ونتيجة لذلك، ستتراجع قدرة المحطة إلى 240 ميغاواط فقط، وغدا ستُغلق بالكامل للمرة الأولى منذ 44 عاما".

وتمهيدا لإعلان الإغلاق اليوم، قال ماجار أول أمس الجمعة إن المحطة ستُغلق لأول مرة في تاريخها بسبب انخفاض مستويات المياه بشكل قياسي في نهر الدانوب.

كما أفاد بأن عملية الإغلاق "ستُنفذ بأمان ولن يشكل ذلك أي خطر على السكان أو البيئة. وربما لا تعود للعمل لعدة أسابيع، إذ من المتوقع أن يستمر انحسار المياه في النهر".

وتوفر المحطة، الواقعة في مدينة باكش على مسافة نحو 90 كيلومترا جنوب العاصمة بودابست، نحو ثلث احتياجات المجر من الكهرباء، وتعتمد المحطة، السوفياتية الصنع، على مياه نهر الدانوب لتبريد مفاعلاتها، غير أن منسوب النهر انخفض إلى مستويات قياسية بسبب تراجع معدلات هطول الأمطار وتوالي موجات الحر منذ مايو/أيار الماضي.



أزمة طاقة

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع وكالة الطاقة الذرية المجرية أن إنتاج محطة باكش النووية تراجع لأقل من ربع قدرتها الإجمالية البالغة ألفي ميغاواط في وقت مبكر أمس السبت.

ويمثّل قرار إغلاقها اليوم أحدث تطور في أزمة الطاقة التي تسببت فيها موجات الجفاف الطويلة والحر الشديد التي تضرب أوروبا.

وكانت الشركة المشغلة لمحطّة باكش النووية حذرت أول أمس الجمعة من أن استمرار تراجع منسوب مياه النهر قد يضطرها لوقف تشغيل المحطة بالكامل بحلول منتصف الأسبوع الجاري.



في الوقت نفسه، توقعت هيئة الأرصاد الجوية المجرية (هونغارومت) أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، على أن تبلغ 42 درجة مئوية الخميس المقبل، وهو مستوى يعادل الرقم القياسي الوطني المسجل في وقت سابق من هذا الصيف.

ويرى المراقبون أن إغلاق المحطة يزيد الضغوط على إمدادات الطاقة ويشكل اختبارا حقيقيا للاقتصاد ولرئيس الوزراء الجديد بيتر ماجار الذي تعتزم حكومته زيادة واردات الكهرباء لتعويض جزء من النقص.