طهبوب : كتلة حزب الأمة لم تصوت مع قرار ملكية العقار دون تعويض

خبرني - قالت النائب ديما طهبوب ان نواب حزب الأمة لم يصوتوا على مشروع قانون الملكية العقارية التي باستملاك الأراضي لانشاء الطرق دون تعويض.

وقالت طهبوب في منشور لها عبر مواقع التواصل :

لم تصوت كتلة نواب حزب الأمة مع هذا القرار.

والأحد ، قرر مجلس النواب، الموافقة على تعديل اللجنة القانونية للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

ويسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

وجاءت موافقة مجلس النواب اليوم بعد معارضة واسعة للمادة خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بذريعة حماية الأراضي من الاستملاك لإنشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض.

ورأى غالبية الاعضاء في الجلسة السابقة، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على ملاك الأراضي وقد تخفض من أسعارها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.