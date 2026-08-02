النائب القبلان : دائرة الأراضي تسير مشية السلحفاة في الرقمنة

خبرني - قال النائب فراس القبلان إن دائرة الأراضي والمساحة ما تزال تسير في مواكبة التطورات الرقمية «مشية السلحفاة»، في وقت يشهد فيه العالم توسعًا في الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف القبلان في حديثه خلال جلسة اليوم الاحد ضمن مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 موجهًا حديثه إلى دائرة الأراضي والمساحة، أنه لم يعد مقبولًا استمرار الاعتماد على المعاملات الورقية، مؤكدًا أن أفضل وسيلة لمحاربة الفساد تتمثل في تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف.

وأوضح أنه كلما توسعت الأتمتة، ضاقت فرص الواسطة والمحسوبية والتلاعب، مشيرًا إلى أنه تمكن قبل يومين من إعداد وكالة خاصة وأخرى عامة، وإتمام عمليات بيع وشراء في دولة أجنبية عن طريق الهاتف.

وقال القبلان: «هذا يدل على أننا ما زلنا نسير في مواكبة تطورات الرقمنة مشية السلحفاة».

وأشار، في حديثه إلى وزير المالية ومدير دائرة الأراضي والمساحة، إلى وجود شكاوى تتعلق بتزوير وكالات والتلاعب في بعض معاملات الأراضي، مطالبًا بإغلاق أي ثغرات قد تسمح بوقوع مثل هذه التجاوزات، من خلال إنشاء نظام إلكتروني محكم يضمن سلامة الإجراءات الرقمية.

وطالب القبلان بأن ينص القانون صراحة على أتمتة جميع أعمال وخدمات دائرة الأراضي والمساحة، بما في ذلك معاملات البيع والشراء وسائر الخدمات، بحيث يتمكن المواطن من تتبع جميع الإجراءات وإنهائها إلكترونيًا بشكل كامل.

وأكد أن أتمتة معاملات الأراضي من شأنها تعزيز الشفافية، ورفع ثقة المستثمرين، وتخفيض الكلف على المواطنين.