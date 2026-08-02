العراق يؤكد سعيه لمنع أي تهديدات تنطلق من أراضيه تجاه دول الجوار

خبرني - أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، على "منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار".

وقال بيان حكومي، السبت، إن الزيدي ترأس اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وأنه شدد خلال الاجتماع على "تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة".

كما وجّه الزيدي "الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار".

وأكد الاجتماع "جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي وتجدد التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقًا أو ممرًا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة".

ونفذت الولايات المتحدة والسعودية غارات جوية مشتركة، الأربعاء، استهدفت "مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة"، قالت إنها مرتبطة بمجموعات مسلحة مرتبطة بإيران في العراق. ولاحقًا، قالت مليشيا الحشد الشعبي شبه العسكرية، إن الضربات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 32 آخرين.

وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي اعتراضها هجمات بطائرات مٌسيرة، قالت إنها كانت قادمة من العراق وحاولت استهداف منشآت نفطية شرقي المملكة.